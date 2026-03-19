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Estudante é atropelada em frente à universidade e alunos se revoltam: 'Tragédia anunciada'

Ellen dos Santos Reis, 23, foi atingida por um carro na BR-415

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de março de 2026 às 16:00

Estudante foi atropelada em frente ao campus da UFSB
Estudante foi atropelada em frente ao campus da UFSB Crédito: Reprodução

A estudante Ellen dos Santos Reis, de 23 anos, ficou gravemente ferida após ser atropelada na segunda-feira (16), em um trecho da BR-415, em Ilhéus, no sul da Bahia. Ela atravessava a rodovia em frente à Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), onde estuda. Após o acidente, alunos voltaram a denunciar o acesso ao campus. 

A jovem foi atingida por um carro de uma empresa terceirizada da Neoenergia Coelba e foi socorrida para o Hospital de Base, onde foi internada. Em nota, a UFSB informou que a Coordenação de Apoio Administrativo do campus acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu Ellen e a transportou para atendimento emergencial. A coordenação também acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável por tomar o depoimento do motorista, que permaneceu no local após o acidente. 

A universidade afirma ainda que vem solicitando providências para que o acesso ao Campus Jorge Amado (CJA) seja mais seguro, como iluminação adequada, sinalização e redução de velocidade em diferentes reuniões. "A Administração também solicitou mais linhas de ônibus e roteiros que incluam a entrada dos veículos no Campus, para mais segurança aos estudantes", afirma. 

Estudante foi atropelada em frente à UFSB, em Ilhéus

Estudante foi atropelada em frente à UFSB, em Ilhéus por Reprodução
Estudante foi atropelada em frente à UFSB, em Ilhéus por Reprodução
Estudante foi atropelada em frente à UFSB, em Ilhéus por Reprodução
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Estudante foi atropelada em frente à UFSB, em Ilhéus por Reprodução

Nas redes sociais, alunos afirmam que as denúncias sobre as condições de acesso ao campus são antigas. "Essa tragédia já estava anunciada, infelizmente. Local escuro e com péssima sinalização. Entendo ser extremamente [necessária] uma passarela nesse lugar", afirma um morador. Um protesto foi realizado na rodovia para cobrar por mais segurança na via, na segunda (16).

Outra estudante, que diz ter integrado a gestão do Diretório Central dos Estudantes (DCE) em 2024, afirma que os problemas foram tratados em reuniões com a universidade. "Quase dois anos depois, nada resolvido. E uma colega em estado grave [...] Esta situação, não é um caso isolado [...] Me dói, saber que neste exato momento, tem uma família angustiada e triste. Que Deus conceda a saúde pra nossa colega", escreveu. 

Uma estudante reforçou que o local oferece perigo aos alunos. "O Campus Jorge Amado é insustentável onde está. Longe da cidade, em local ermo, de difícil acesso, não permite que os estudantes vivenciem a universidade, o contato com os docentes é somente na hora das aula. Esse campus se tornou um local perigoso e de passagem", ressaltou. 

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Melhorias 

Ainda em nota, a UFSB disse que foi determinado, através de diálogo com a gestão municipal, que os ônibus estacionem no lado da pista do campus para embarque e desembarque, para evitar que as pessoas tenham de atravessar a pista. 

"Além das cobranças aos órgãos externos, a UFSB relata que estudos de viabilidade e implantação estão em fase avançada para as seguintes ações: 1) Melhoria da qualidade de iluminação nos pontos de ônibus e nas vias de acesso ao Campus Jorge Amado; 2) implantação de sistemas de monitoramento para ampliar a vigilância na área", acrescenta, em nota. 

Sobre o atropelamento de Ellen dos Santos Reis, a Coelba lamentou o ocorrido e informou que o condutor do veículo, que pertence a empresa Tellus, "prestou atendimento imediato à vítima, acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e acompanhando o atendimento hospitalar". 

"Desde o primeiro momento, a Neoenergia Coelba acompanha o caso junto à Tellus, para que todas as providências necessárias sejam adotadas no atendimento à vítima e familiares. As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas", diz. 

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