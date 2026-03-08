Acesse sua conta
Tragédia no interior da Bahia: irmãos de 5 e 13 anos morrem atropelados enquanto andavam de bicicleta

Motorista foi preso em flagrante pela polícia

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 8 de março de 2026 às 16:33

Motorista atropelou e matou dois irmãos na BA-120
Motorista atropelou e matou dois irmãos na BA-120 Crédito: Divulgação/CIPRV Itabuna

Duas crianças foram mortas atropeladas por um motorista de 34 anos, na noite deste sábado (7), na cidade de Ibirataia, na região Sul do estado. As crianças, uma de 13 anos e uma de cinco, eram irmãos.

De acordo com a Polícia Civil, o atropelamento aconteceu no quilômetro 820 da BA-120. Luana Novaes Silva, a mais velha, e Luan Gabriel França Silva, o caçula, estavam em duas bicicletas quando foram atingidos pelo carro.

Crianças andavam de bicicleta quando foram atropeladas

Motorista atropelou e matou dois irmãos na BA-120 por Divulgação/CIPRV Itabuna
Motorista atropelou e matou dois irmãos na BA-120 por Divulgação/CIPRV Itabuna
Motorista atropelou e matou dois irmãos na BA-120 por Divulgação/CIPRV Itabuna
1 de 3
Motorista atropelou e matou dois irmãos na BA-120 por Divulgação/CIPRV Itabuna

Relatos preliminares apontaram que o motorista apresentava sinais de embriaguez. A Polícia Civil não confirmou essa informação.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ele foi encaminhado à 1ª Delegacia Territorial (DT/Jequié).

Bahia Motorista Morte Irmãos Crianças Atropelamento Ba-120 Ibirataia

