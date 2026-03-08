Tragédia no interior da Bahia: irmãos de 5 e 13 anos morrem atropelados enquanto andavam de bicicleta

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 8 de março de 2026 às 16:33
Duas crianças foram mortas atropeladas por um motorista de 34 anos, na noite deste sábado (7), na cidade de Ibirataia, na região Sul do estado. As crianças, uma de 13 anos e uma de cinco, eram irmãos.
De acordo com a Polícia Civil, o atropelamento aconteceu no quilômetro 820 da BA-120. Luana Novaes Silva, a mais velha, e Luan Gabriel França Silva, o caçula, estavam em duas bicicletas quando foram atingidos pelo carro.
Crianças andavam de bicicleta quando foram atropeladas
Relatos preliminares apontaram que o motorista apresentava sinais de embriaguez. A Polícia Civil não confirmou essa informação.
O homem foi preso em flagrante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ele foi encaminhado à 1ª Delegacia Territorial (DT/Jequié).