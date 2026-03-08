ACIDENTE

Idosa perde controle do carro e atropela criança durante prova prática de CNH

Menino de 11 anos sofreu fratura na perna

Esther Morais

Publicado em 8 de março de 2026 às 10:06

Idosa foi reprovada em exame Crédito: Reprodução / Gazeta do Cerrado

Uma candidata de 72 anos atropelou um menino de 11 anos enquanto realizava o exame prático para obtenção da carteira de motorista. O acidente aconteceu no último dia 3, na Avenida Teotônio Vilela, no centro de Gurupi, no Tocantins.

De acordo com a Polícia Militar do Tocantins, o veículo conduzido pela candidata recuou em direção ao meio-fio e atingiu a criança. O atropelamento teria ocorrido durante uma manobra, quando a motorista engatou a marcha à ré de forma involuntária.

Nova CNH: veja o que muda para tirar Carteira Nacional de Habilitação 1 de 16

A instrutora que acompanhava a candidata tentou intervir para evitar o acidente, mas não conseguiu impedir a colisão, segundo informações preliminares das autoridades.

O menino sofreu fratura na perna e precisou passar por cirurgia. Após atendimento médico e período de internação, ele recebeu alta hospitalar e segue em recuperação em casa.

O dono da autoescola, Zacarias Lopes, informou que a instituição prestou assistência à vítima e à família durante todo o atendimento médico. Segundo ele, a candidata havia realizado 20 aulas práticas e conseguia executar as manobras exigidas no exame.

“Ela fazia os trajetos, a baliza, tudo perfeitamente. Muitos alunos acabam reprovando por nervosismo”, afirmou ao g1 TO.

De acordo com as regras do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins, a candidata foi automaticamente reprovada no exame prático, já que houve acidente com vítima durante a avaliação.

A polícia informou ainda que a mulher não apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora, embora estivesse emocionalmente abalada após o ocorrido.