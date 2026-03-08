CRIME

Motorista é preso após atropelar entregador de delivery em Feira de Santana

Suspeito foi localizado pela polícia na BR-116

Esther Morais

Publicado em 8 de março de 2026 às 11:09

Polícia Civil Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

Um motorista foi preso em flagrante no sábado (7) após atropelar um entregador e fugir do local do acidente na BR-116, nas proximidades do viaduto do bairro Cidade Nova, em Feira de Santana.

Segundo a Polícia Civil da Bahia, equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira de Santana) retornavam de uma diligência quando se depararam com a colisão envolvendo um carro e uma motocicleta conduzida por um entregador de delivery, que estava caído no chão após o impacto.

Os policiais desceram da viatura para prestar socorro à vítima, que apresentava lesões decorrentes da batida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e encaminhou o motociclista para uma unidade hospitalar.

Durante o atendimento da ocorrência, testemunhas informaram que o motorista do carro apresentava sinais de embriaguez e havia deixado o local a pé.

Após buscas na região, os policiais localizaram o suspeito no bairro Conjunto Centenário. Segundo a polícia, ele foi encontrado descalço, desorientado e com sinais de embriaguez.