NA FAIXA DE PEDESTRE

Bebê de 22 dias é internado com traumatismo craniano após ser atropelado com a mãe e a irmã

O motorista, que ainda não foi identificado, fugiu do local sem prestar socorro

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de março de 2026 às 09:27

Bebê de 22 dias é internado com traumatismo craniano após ser atropelado com a mãe e a irmã Crédito: Reprodução

Um bebê de apenas 22 dias está internado com traumatismo craniano após ter sido atropelado junto com a mãe e a irmã, de 14 anos, enquanto atravessavam uma faixa de pedestres em Cajati, no interior de São Paulo. O atropelamento aconteceu na noite de sábado (14), na Avenida Mitsuki Koga, próximo à passarela de pedestres que atravessa a Rodovia Régis Bittencourt. De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro.

Mãe do bebê, Andriela Rodrigues da Costa, 29 anos, contou ao G1 que seguia para a casa de uma amiga com os filhos, Samuel e Júlia, quando foram atropelados. “Antes de atravessar, eu vi que ele [carro] estava muito longe. Dava o suficiente para a gente passar, mas ele cruzou a faixa de pedestres, nos atropelou e não prestou socorro”, afirmou a mulher. Segundo ela, os filhos foram levados ao pronto‑socorro com ajuda de uma testemunha. "Eu quero justiça porque ele [motorista] errou. A intenção dele foi de matar pela velocidade que ele estava. E, fora que ele não quis socorrer um anjinho e uma criança".

De acordo com o boletim de ocorrência, Andriela estava com o bebê no colo no momento do atropelamento, e apenas as duas crianças foram atingidas pelo veículo. A mulher não ficou ferida, mas passou por atendimento médico por estar em estado de choque. Segundo a mãe, o bebê foi encaminhado ao Hospital Regional de Registro com um trauma no crânio. A Secretaria de Estado da Saúde informou que o recém-nascido está hospitalizado com um bom quadro de saúde e em observação.

Já a adolescente apresentou dores e edema na região da coxa, conforme relatório médico. Segundo a mãe, a menina recebeu alta hospitalar no domingo (15) e tem retorno médico agendado para daqui a um mês. "Acho que não chegou a me machucar. Não estou nem sentindo, estou mais preocupada com os meus filhos. A gente que é mãe aguenta tudo por eles. Sou uma mãe que tem seis filhos, cuido muito dos meus filhos, principalmente da saúde", destacou Andriela em entrevista ao G1.