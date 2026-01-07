SALVADOR

Prefeitura anuncia mudanças no seu 1º escalão; saiba mais

Gestor de órgão municipal vai assumir secretaria, enquanto atual titular da pasta vai para assessoria especial

A Prefeitura de Salvador terá mudanças em seu primeiro escalão. Após mais de oito anos no comando da Defesa Civil da capital baiana (Codesal), Sosthenes Macedo assume agora a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

O atual secretário da Sedur, João Xavier, assume uma assessoria especial dentro da gestão municipal e vai se dedicar a assuntos estratégicos para a Prefeitura, como o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), que está em fase de revisão.

