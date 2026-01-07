Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14:29
A Prefeitura de Salvador terá mudanças em seu primeiro escalão. Após mais de oito anos no comando da Defesa Civil da capital baiana (Codesal), Sosthenes Macedo assume agora a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur).
O atual secretário da Sedur, João Xavier, assume uma assessoria especial dentro da gestão municipal e vai se dedicar a assuntos estratégicos para a Prefeitura, como o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), que está em fase de revisão.
Prefeitura anuncia mudanças no seu 1º escalão
Para o comando da Codesal, foi nomeado Adriano Silveira, que já atuou na gestão no cargo de diretor de Operações da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). As mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (7).