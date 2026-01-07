Acesse sua conta
Prefeitura anuncia mudanças no seu 1º escalão; saiba mais

Gestor de órgão municipal vai assumir secretaria, enquanto atual titular da pasta vai para assessoria especial

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14:29

Para o comando da Codesal, foi nomeado Adriano Silveira, que já atuou na gestão no cargo de diretor de Operações da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). As mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (7).

