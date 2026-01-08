BAHIA

Homem é preso em Porto Seguro acusado de duplo homicídio

Caso ocorrido em agosto tem desfecho desenhado no início desse ano após prisão de um dos suspeitos

Nauan Sacramento

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 15:54

Vítimas foram encontradas às margens da BR-367 Crédito: Redes Sociais

A Polícia Civil da Bahia efetuou, nesta quarta-feira (7), a prisão de um homem investigado por participação em um duplo homicídio ocorrido no município de Porto Seguro. Os assassinatos de Rafael de Jesus Santana e Leandro Neris dos Santos, foi registrado no dia 22 agosto 2025, na localidade de Aldeia Mirapé, situada na região da Ponta Grande.

A prisão é fruto do trabalho investigativo da 1ª Delegacia Territorial (DT/Porto Seguro), por meio do Serviço de Investigação de Homicídios. A unidade reuniu provas técnicas e depoimentos testemunhais que confirmam o envolvimento do suspeito. As diligências apontaram ainda que as vítimas estavam em companhia dos agressores na noite que antecedeu os assassinatos.

De acordo com o inquérito, Rafael foi morto por asfixia em um dos quartos do imóvel, enquanto Leandro foi executado em outro cômodo, vítima de golpes com um objeto contundente. A dinâmica da ação criminosa e a violência em que ocorreu foram corroboradas por laudos periciais e pelo conjunto da investigação.

Diante da brutalidade do caso e das evidências apresentadas, a autoridade policial atuou pela prisão preventiva do acusado, medida que foi concedida pelo Judiciário para assegurar a ordem pública. Um segundo envolvido no crime já foi identificado e permanece foragido, sendo alvo de buscas contínuas para o cumprimento do mandado de prisão.