Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Porto Seguro lança carta de perdão aos povos originários e africanos em marco histórico de reparação

O documento estabelece um marco histórico de reconhecimento e reparação para o município e para o país

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 14:30

Fasano Trancoso (Porto Seguro)
Porto Seguro, região do Hotel Fasano Crédito: Divulgação

Considerada o marco zero da história colonial do país, a Prefeitura de Porto Seguro oficializou nesta sexta-feira (26) o lançamento da "Carta de Pedido de Perdão e Reconhecimento" voltada aos povos indígenas e africanos. O documento, assinado em cerimônia solene, busca estabelecer um novo paradigma de reparação histórica e compromisso com o combate ao racismo institucional.

A iniciativa ocorre em um momento de intensos debates sobre os legados do período colonial e a necessidade de políticas públicas específicas para as comunidades tradicionais da região, que abriga uma das maiores populações indígenas e quilombolas do estado.

O documento não se limita ao simbolismo diplomático, mas estabelece fundamentos para ações integradas de governo. Entre os pontos centrais destacados no texto como admitir formalmente o papel do território como ponto de partida para o processo de colonização que resultou no genocídio indígena e na escravização de povos africanos além de exaltar a importância histórica da resistência dessas populações na formação da identidade brasileira.

O documento vincula o pedido de perdão à implementação de metas em educação antirracista, preservação de territórios e incentivo à economia das comunidades tradicionais.

A seguir, postagem feita para prefeitura de Porto Seguro no Instagram:

https://www.instagram.com/p/DSuzSSJkcWL/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

Representantes de movimentos sociais e lideranças indígenas receberam o gesto com cautela, ressaltando que o simbolismo deve ser acompanhado de medidas práticas. A gestão municipal informou que o lançamento da carta será acompanhado de um cronograma de investimentos, dentre eles: a inserção de conteúdos obrigatórios sobre história afro-brasileira e indígena local no currículo da rede municipal, regularização e melhorias em acessos e serviços públicos em aldeias e quilombos, proteção do patrimônio imaterial e apoio a festejos tradicionais.

"Pedir perdão é o primeiro passo para o diálogo. Não podemos mudar o passado de 1500, mas podemos e devemos corrigir o presente e o futuro de quem vive nesta terra hoje", declarou o Executivo municipal durante o anúncio.

O Conselho de Caciques da região pontuou que a carta é um avanço na diplomacia local, mas reiterou que o foco principal permanece sendo a demarcação e a proteção das terras. Representantes de coletivos negros destacaram que o documento serve como instrumento jurídico e político para cobrar maior representatividade em cargos de decisão no município.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Sem balsas: trabalhadores que fazem travessia de Porto Seguro para Arraial d'Ajuda fazem paralisação

GOL anuncia ampliação de voos entre Salvador e Porto Seguro; confira

Portos mais seguros passam pela escuta e pelo cuidado

Líder do tráfico de drogas é preso em Porto Seguro após atropelar três pessoas

Operação policial apreende sete fuzis em Porto Seguro

Tags:

Bahia Porto Seguro Racismo

Mais recentes

Imagem - Condenado por tentar evitar votos de eleitores no Nordeste, ex-diretor da PRF usou passaporte falso em fuga

Condenado por tentar evitar votos de eleitores no Nordeste, ex-diretor da PRF usou passaporte falso em fuga
Imagem - Ex-diretor da PRF, Silvinei Vasques é preso no Paraguai após romper tornozeleira e deixar o Brasil

Ex-diretor da PRF, Silvinei Vasques é preso no Paraguai após romper tornozeleira e deixar o Brasil
Imagem - Justiça proíbe da CGU de se aproximar e ter contato com filho de mulher agredida

Justiça proíbe da CGU de se aproximar e ter contato com filho de mulher agredida

MAIS LIDAS

Imagem - Transformação total: Áries terá mudanças importantes em 2026; veja a previsão do ano no amor, saúde, carreira e dinheiro
01

Transformação total: Áries terá mudanças importantes em 2026; veja a previsão do ano no amor, saúde, carreira e dinheiro

Imagem - Léo Santana retorna ao bairro onde cresceu e faz show gratuito
02

Léo Santana retorna ao bairro onde cresceu e faz show gratuito

Imagem - Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como
03

Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como

Imagem - Como é a decoração de Natal nas mansões dos famosos
04

Como é a decoração de Natal nas mansões dos famosos