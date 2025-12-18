Acesse sua conta
GOL anuncia ampliação de voos entre Salvador e Porto Seguro; confira

Companhia expande 50% a oferta de assentos no estado em janeiro

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 13:08

Fasano Trancoso (Porto Seguro)
Fasano Trancoso, em Porto Seguro Crédito: Divulgação

A GOL Linhas Aéreas anunciou a ampliação de frequências com os voos diários de ida e volta entre Salvador (SSA)  e Porto Seguro (BPS) até 1º de março de 2026. Entre dezembro e janeiro do ano que vem, a companhia atinge um dado histórico: será a maior oferta de assentos da GOL no estado desde a fundação da empresa.

Comparando janeiro de 2026 com o mesmo mês de 2025, a GOL amplia em 20% a oferta de voos e assentos na Bahia: são 21% em Salvador (SSA), 30% em Porto Seguro (BPS) e 16% em Ilhéus (IOS).

Se confrontarmos janeiro do ano que vem com um mês de baixa temporada, como novembro deste ano, o incremento da oferta na Bahia alcança 50%: são 110% de crescimento em Porto Seguro, 156% em Ilhéus, 36% em Salvador e 40% em Vitória da Conquista (VDC).

A rota direta Salvador-Porto Seguro é operada regularmente pela GOL o ano inteiro. Até 11 de dezembro, foram duas frequências semanais de ida e volta, que passarão a ser diárias até o fim de fevereiro de 2026. Em março, voltarão os 2 voos por semana.

"O voo diário de Porto Seguro para Salvador, além de atender uma demanda local, também permite que o cliente da Gol, de maneira geral, consiga ir para o Sul da Bahia, passando via Salvador. Então, são novas possibilidades como, por exemplo, clientes de Fortaleza, Recife, São Luís, Brasília, chegarem a Porto Seguro com uma parada em Salvador", comemora Bruno Balan, gerente executivo de malha aérea da GOL.

A partir de Porto Seguro, tem-se fácil acesso a múltiplos atrativos do litoral baiano, como Arraial d’Ajuda, Santa Cruz Cabrália, Coroa Vermelha, Trancoso, Praia do Espelho e Caraíva, entre outros. Os voos diretos entre Salvador (SSA) e Porto Seguro (BPS) são operados com as modernas aeronaves Boeing 737 da GOL, com capacidade para 186 Clientes.

“Salvador se consolida cada vez mais como um grande hub para o Nordeste - em números de voos e importância para a malha aérea da GOL. A rota que liga a capital baiana a Porto Seguro já atende brasileiros e estrangeiros o ano inteiro. Agora, durante a alta temporada de verão, a rota ganha novas opções de dias e horários, gerando viagens mais rápidas e cômodas", completa Balan. 

Horários dos voos entre Salvador e Porto Seguro
Horários dos voos entre Salvador e Porto Seguro Crédito: Reprodução

A partir de Porto Seguro, situada na região que é o berço do Descobrimento do Brasil, tem-se fácil acesso a múltiplos atrativos do litoral baiano, como Arraial d’Ajuda, Santa Cruz Cabrália, Coroa Vermelha, Trancoso, Praia do Espelho e Caraíva, entre outros.

Centro de Distribuição de Voos da GOL no Nordeste, Salvador se liga a 24 destinos com voos sem escalas. A rota mais recente a partir da capital soteropolitana é Petrolina (PNZ), em Pernambuco, que é um dos destaques ao lado de destinos domésticos como Vitória (VIX), Maceió (MCZ), Goiânia (GYN), Porto Seguro (BPS), Campinas/Viracopos (VCP) e Aracaju (AJU), e da internacional Buenos Aires (AEP). A GOL é a única Companhia a operar voos diretos para Campina Grande (CPV), segunda maior cidade da Paraíba, a partir da capital baiana.

