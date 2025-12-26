Sem balsas: trabalhadores que fazem travessia de Porto Seguro para Arraial d'Ajuda fazem paralisação

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 11:12
Os funcionários do sistema de balsas que operam a travessia entre Porto Seguro e o Litoral Sul iniciaram às 6h desta sexta-feira (26) uma paralisação de 24 horas. O serviço tem previsão de normalização apenas às 6h de sábado. Durante o movimento, a operação está restrita exclusivamente ao atendimento de situações de emergência, como o deslocamento de ambulâncias.
Em decorrência da suspensão, o fluxo de veículos com destino ao Litoral Sul deve utilizar como rota alternativa a BR-367 até o entroncamento de Arraial d’Ajuda e Trancoso, seguindo posteriormente pela BA-001. O desvio acrescenta aproximadamente 60 quilômetros ao trajeto habitual.
A mobilização, que abrange trabalhadores das concessionárias Rionave e Rio Buranhém, foi deliberada em assembleia no dia 20 de dezembro. A interrupção das atividades ocorre após a rejeição da contraproposta patronal no âmbito das negociações do Acordo Coletivo de Trabalho para o biênio 2025/2027.
A prefeitura de Porto Seguro publicou uma nota falando do caso e orientando os moradores.
A pauta da categoria reivindica a fixação do salário base em R$ 5.500 para mestres aquaviários e R$ 3.300 para marinheiros, com ajustes pontuais conforme a empresa. Em contrapartida, a proposta rejeitada previa um reajuste de 6,49% retroativo a 1º de dezembro de 2025, o que elevaria os vencimentos para R$ 4.482,53 e R$ 2.488,07, respectivamente, além de um vale-alimentação de R$ 300,00.
As empresas operadoras manifestaram-se por meio de nota, destacando que a greve gera transtornos a residentes e turistas no período de alta temporada. As companhias afirmaram manter a abertura para o diálogo e ressaltaram que o índice de reajuste oferecido é superior à inflação acumulada, visando a continuidade das negociações.