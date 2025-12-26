Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sem balsas: trabalhadores que fazem travessia de Porto Seguro para Arraial d'Ajuda fazem paralisação

Durante o movimento, a operação está restrita exclusivamente ao atendimento de situações de emergênci

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 11:12

Fasano Trancoso (Porto Seguro)
Fasano Trancoso (Porto Seguro) Crédito: Divulgação

Os funcionários do sistema de balsas que operam a travessia entre Porto Seguro e o Litoral Sul iniciaram às 6h desta sexta-feira (26) uma paralisação de 24 horas. O serviço tem previsão de normalização apenas às 6h de sábado. Durante o movimento, a operação está restrita exclusivamente ao atendimento de situações de emergência, como o deslocamento de ambulâncias.

Em decorrência da suspensão, o fluxo de veículos com destino ao Litoral Sul deve utilizar como rota alternativa a BR-367 até o entroncamento de Arraial d’Ajuda e Trancoso, seguindo posteriormente pela BA-001. O desvio acrescenta aproximadamente 60 quilômetros ao trajeto habitual.

A mobilização, que abrange trabalhadores das concessionárias Rionave e Rio Buranhém, foi deliberada em assembleia no dia 20 de dezembro. A interrupção das atividades ocorre após a rejeição da contraproposta patronal no âmbito das negociações do Acordo Coletivo de Trabalho para o biênio 2025/2027.

A prefeitura de Porto Seguro publicou uma nota falando do caso e orientando os moradores. 

A Prefeitura de Porto Seguro informa que a gestão da travessia por balsa é de responsabilidade da empresa GTA Terminal Aquaviário SPE Ltda., cabendo exclusivamente à concessionária toda e qualquer negociação relacionada aos seus colaboradores. Diante da situação atual de paralisação dos serviços neste dia 26 de dezembro de 2025, a Prefeitura orienta a população e os visitantes que a forma mais indicada para acessar o Litoral Sul, incluindo Arraial d’Ajuda e Trancoso, é pela rota rodoviária, utilizando a BA-367 (Km 32)e, na sequência, a BA-001, até que uma solução definitiva seja adotada. A Prefeitura Municipal segue acompanhando o cenário e reforça o compromisso com a mobilidade e a segurança de moradores e turistas.

Prefeitura de Porto Seguro

@prefeituraportoseguro

A pauta da categoria reivindica a fixação do salário base em R$ 5.500 para mestres aquaviários e R$ 3.300 para marinheiros, com ajustes pontuais conforme a empresa. Em contrapartida, a proposta rejeitada previa um reajuste de 6,49% retroativo a 1º de dezembro de 2025, o que elevaria os vencimentos para R$ 4.482,53 e R$ 2.488,07, respectivamente, além de um vale-alimentação de R$ 300,00.

As empresas operadoras manifestaram-se por meio de nota, destacando que a greve gera transtornos a residentes e turistas no período de alta temporada. As companhias afirmaram manter a abertura para o diálogo e ressaltaram que o índice de reajuste oferecido é superior à inflação acumulada, visando a continuidade das negociações.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

GOL anuncia ampliação de voos entre Salvador e Porto Seguro; confira

Faturou R$ 50 mil: diarista é presa por aplicar golpe que enganou 300 pessoas em Porto Seguro

Quer viajar para Porto Seguro? Confira onde se hospedar e o que fazer com até R$ 3 mil

Líder do tráfico de drogas é preso em Porto Seguro após atropelar três pessoas

Homem é condenado a 30 anos por feminicídio em Porto Seguro

Tags:

Viagem Porto Seguro Paralisação fim de ano

Mais recentes

Imagem - Corpo de Mãe Carmen chega ao Terreiro do Gantois para despedida

Corpo de Mãe Carmen chega ao Terreiro do Gantois para despedida
Imagem - Bebê é salva por policiais após se engasgar em Itinga

Bebê é salva por policiais após se engasgar em Itinga
Imagem - Vigilante é morto a tiros após briga no trânsito em Jequié

Vigilante é morto a tiros após briga no trânsito em Jequié

MAIS LIDAS

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
01

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde

Imagem - Morre Mãe Carmen do Gantois, ialorixá do Terreiro do Gantois
02

Morre Mãe Carmen do Gantois, ialorixá do Terreiro do Gantois

Imagem - Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026
03

Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026

Imagem - Carta O Imperador impõe ordem e foco aos signos nesta sexta (26 de dezembro)
04

Carta O Imperador impõe ordem e foco aos signos nesta sexta (26 de dezembro)