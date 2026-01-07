MOBILIDADE

Após desapropriação no Campo Grande, governo contrata empresa por R$ 44 milhões para obras do metrô

Expansão do modal terá um percurso de 1,2 km em via subterrânea

Parte do Largo do Campo Grande será desapropriada Crédito: Betto Jr./Secom PMS

Após decretar a desapropriação de uma área de 6 mil m² no Campo Grande, em Salvador, para obras do metrô, o Governo do Estado contratou uma empresa por R$ 44 milhões para gerir a obra. A confirmação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (7).

Através da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), o Consórcio NRS foi contratado por R$ 44.435.203,21 por um período de 40 meses para gerir as obras do Tramo 4 do metrô. O modal deverá fazer a ligação entre a Estação da Lapa e o Campo Grande. O consórcio é formado pelas empresas Nova Engenharia S.A., RK Engenharia e Consultoria Ltda. e Sondotécnica Engenharia de Solos S.A..

De acordo com o resumo do contrato, publicado no Diário Oficial, as empresas deverão prestar "serviços de gerenciamento, supervisão, certificação e apoio à fiscalização da CTB das obras e serviços para a implantação do tramo 4 da linha 1".

Resumo de contrato foi publicado no DOE Crédito: Reprodução

O novo trecho do metrô foi autorizado pelo governo estadual em junho de 2025 e custará, inicialmente, cerca de R$ 2 bilhões para a construção de um percurso subterrâneo de 1,2 quilômetros.

No dia 18 de dezembro do ano passado, o Estado autorizou a desapropriação de uma área de cerca de 6 mil m² para a execução das obras - o espaço equivale a pouco menos de um campo de futebol, que por padrão tem cerca de 7.140 m².

Foram divulgados três decretos que tratam da desapropriação da área. O primeiro, Decreto nº 24.218, determina a desapropriação de uma área de 1.284,84 m², situada no Largo do Campo Grande.