TRANSPORTE PÚBLICO

Expansão do metrô para o Campo Grande tem contratação de obras autorizada

Medida viabiliza providências iniciais para ligar a Lapa ao Campo Grande na Linha 1

A chegada do metrô ao Campo Grande ficou mais próxima para os soteropolitanos e todos que utilizam o modal na capital. Isso porque providências iniciais para a contratação dos projetos e obras foram autorizadas com o objetivo de ligar a estação da Lapa ao Campo Grande. A medida foi oficializada na terça-feira (11) e viabiliza ações da Companhia de Transportes da Bahia (CTB) para a expansão. >

No momento, a Linha 1 se estende da Lapa até Águas Claras. Com a ampliação nas obras do Tramo 4, o modal ganhará um percurso subterrâneo de 1,2 km, chegando ao Campo Grande em uma estação que será batizada com o nome da Praça. As linhas do Sistema Metroviário Salvador-Lauro de Freitas (SMSL), atualmente, são operadas pela CCR Metrô, que também assumiria o novo trecho. >