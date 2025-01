FAMOSOS

Evangélica, Luana Piovani alfineta Claudia Leitte e diz que religião está 'muito mal-representada'

Atriz criticou também pastores que extorquem os fieis

"Em Jaboticabal (interior de São Paulo), onde passei a infância, eu ia a uma igreja com a minha avó ter aula de parábolas bíblicas. Adorava. Outro dia, quando disse que sou evangélica, me perguntaram: e eles te aceitam lá? Questionei: desde quando ser uma mulher independente, combativa, não é sinônimo de ser alguém com fé? Hoje, gosto um pouco de budismo e, depois que virei mãe, encontrei Maria. Mas ainda me considero evangélica porque é dali que vem minha base. Aqui em casa, oramos todas as noites", completou.