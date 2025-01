BBB 25

Deborah Secco ri ao ver Vitória Strada revelar momento íntimo das duas: 'Mamilo mais lindo que já vi'

Participante do BBB 25 lembrou época em que atuava com colega de elenco

A atriz Deborah Secco caiu na gargalhada ao ver sua ex-colega de elenco, Vitória Strada, falando sobre um momento íntimo das duas no BBB 25. O papo aconteceu em uma conversa com as participantes Giovanna e Camilla. A sister narrou um episódio curioso que passou com Deborah nos bastidores da novela "Salve-se Quem Puder".