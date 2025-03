VOCAÇÃO PRA MÚSICA

'Comecei numa banda de axé', revela Anderson Talisca sobre primeiros passos na música

Apaixonado por rap, jogador baiano teve que escolher entre o microfone ou os gramados



Revelado pelo Bahia, o meia Anderson Talisca, de 31 anos, passou por uma escolha muito difícil antes de trilhar caminhos vitoriosos no futebol. Apaixonado pela música, especificamente pelo hip hop, o jogador do Fenerbahçe, da Turquia, teve que decidir entre os gramados e os instrumentos ainda quando era adolescente. >

Atualmente, o jogador também atende pelo nome artístico Spark e lançou seu primeiro álbum em 2020. Os sons são de trap, um subgênero do rap, mas a história de Talisca com a música começou por outros caminhos. Nascido em Feira de Santana, ele aprendeu a tocar percussão antes de entrar no colégio, cantou pagodão e chegou até a entrar em uma banda de axé.>

“A escola em que eu estudava era organizada pelo projeto Segundo Tempo, então a gente tinha a oportunidade de fazer música de manhã e jogar futebol à tarde. Isso facilitou muito o meu contato com a música e o futebol, por isso que as duas coisas sempre estiveram lado a lado na minha vida”, conta ao CORREIO.>

Tanto é que ele descreve que ficou com o coração apertado quando teve que escolher entre jogar nas categorias de base do Esquadrão ou seguir a carreira musical. “Foi uma decisão muito difícil”, diz. Mas no campo musical, foi no hip hop que se sentiu mais acolhido, muito por conta de suas vivências e de influências externas.>

“Passei por muitas dificuldades quando criança, e isso me fez aprender muito. Quando cheguei ao Bahia em 2009, morei por sete anos na divisão de base, convivendo com jogadores mais velhos que ouviam Racionais e outros artistas do rap”, relembra.>

A bagagem colaborou para sua carreira na música hoje em dia. Ele revela que suas maiores referências são os rappers norte-americanos Chris Brown e Baby Bash, apesar de não estarem um pouco distantes do estilo dos Racionais, eles foram grandes expoentes do R&B e do West Coast, subgênero oriunda da Costa Leste dos Estados Unidos.>