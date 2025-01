NEGÓCIO FECHADO

De volta: Talisca deixa Al Nassr de Cristiano Ronaldo e fecha com novo clube

Baiano vai assinar contrato até junho de 2026

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 11:21

Talisca em ação no Al-Nassr Crédito: Al-Nassr/Divulgação

Anderson Talisca vai trocar o futebol saudita por um velho conhecido. O atacante está prestes a deixar o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, e voltará para a Turquia, dessa vez para jogar no Fenerbahçe, do treinador português José Mourinho. Será o retorno do brasileiro ao país após seis anos atuando na China e Arábia Saudita.>

A informação é de Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências. De acordo com o jornalista italiano, o negócio está fechado e os exames médicos e o voo já estão agendados. Revelado pelo Bahia, o jogador vai assinar com o novo clube até junho de 2026.>

Talisca atuou durante duas temporadas na Turquia, mas com a camisa de um rival: o Besiktas. Entre 2016 e 2018, ele disputou 80 jogos, com 37 gols marcados e 15 assistências, além do título da liga do país. Depois que deixou a Turquia, ele rumou para a China, onde atuou no Guangzhou FC até 2020. Lá, fez 65 partidas, contribuindo com 39 gols e nove assistências.>