FALTA UMA COISA

Cristiano Ronaldo revela motivo 'exótico' de ainda não ter se casado com Georgina Rodríguez

Jogador e influenciadora estão juntos há quase nove anos, mas ainda não oficializaram a relação

Durante muitos anos, os fãs se perguntam o motivo de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez ainda não terem oficializado a união. Os dois estão juntos há quase nove anos, desde 2016, e compartilham uma vida em família. Agora, o craque português finalmente revelou o que falta para subir ao altar - mas a resposta deixou as pessoas um tanto quanto confusas.>

O atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, abordou o tema durante participação no Soy Georgina, reality show da Netflix que acompanha a vida da modelo. CR7 garantiu que um casamento pode acontecer em breve, mas, antes, é preciso que aconteça algo.>

"Eles [amigos de Georgina] estão sempre brincando sobre casamento. 'Quando será?'. Desde que a música El Anillo, de Jennifer Lopez, foi lançada, começaram a cantá-la para mim. Mas não depende de mim", disse a influenciadora. Cristiano, então, explicou que, para ele, o casamento não é apenas uma formalidade. Ele afirmou que está à espera do momento perfeito - ou, como ele mesmo chamou, o 'clique'.>

"Eu sempre digo a ela, [vamos nos casar] quando tivermos aquele clique. Como tudo em nossa vida. E ela sabe do que eu estou falando. Pode ser em um ano, seis meses, um mês... Tenho 1.000% de certeza de que vai acontecer", assegurou.>

Georgina Rodriguez é mãe biológica de duas filhas do jogador - Alana Martina e Bella Esmeralda -, mas já afirmou se considerar também a mãe do primogênito do atacante, Cristiano Ronaldo Jr., além dos gêmeos Mateo e Eva.>