LEMBRA DELE?

Conheça o ex-jogador que é sete vezes mais rico que Cristiano Ronaldo

Ex-atacante, Louis Saha fundou plataforma que hoje vale R$ 31 bilhões

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de março de 2025 às 11:34

Louis Saha e Cristiano Ronaldo atuaram juntos no Manchester United Crédito: Manchester United/Divulgação

Cristiano Ronaldo é o líder do ranking dos atletas mais bem pagos de 2024. Mas o astro português não passa nem perto de ser o mais rico entre os jogadores e ex-jogadores de futebol. Aliás, sua fortuna acumulada é sete vezes (!!!) menor que a de um ex-companheiro de Manchester United: o francês Louis Saha.>

De acordo com o jornal The Sun, CR7 tem o patrimônio líquido avaliado em 714 milhões de euros (aproximadamente R$ 4,4 bilhões). Só no ano passado, ele recebeu 260 milhões de dólares (cerca de 1,5 bilhão de reais) em salário e patrocínios, segundo a revista Forbes. Louis Saha, porém, tem uma fortuna bem maior: 5,1 bilhões de euros (aproximadamente R$ 31,2 bilhões).>

O ex-jogador foi companheiro de Cristiano Ronaldo durante passagem pelo Manchester United, entre 2004 e 2008, e conquistou a Liga dos Campeões de 2007/2008. Também somou passagens por clubes como o Tottenham, Everton e Lazio, além de ter defendido a França na Copa do Mundo de 2006. Ele se aposentou em 2013, aos 35 anos - e foi após pendurar as chuteiras que virou bilionário.>

Logo depois de encerrar a carreira no futebol, Saha fundou a "AxisStars", que presta consultoria para atletas e celebridades, junto com a inglesa Kate Hamer. Hoje, a plataforma conta com mais de 500 clientes e tem o valor de mercado de 5,1 bilhões de euros (aproximadamente R$ 31,2 bilhões). Em seu site, a empresa afirma que oferece serviços de criação de marca, conexões diretas com talentos representados e a possibilidade de fazer ofertas específicas para cada perfil de esportista ou artista.>

Para se ter ideia do tamanho da fortuna do francês, o custo do novo estádio do Manchester United, que terá capacidade para até 100 mil pessoas, está avaliado em 2,4 bilhões de euros (aproximadamente R$ 15 bilhões). >