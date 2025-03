PROJETO REVELADO

'Maior do mundo': veja como vai ficar estádio para 100 mil pessoas de R$ 15 bilhões

Manchester United anunciou que vai demolir o Old Trafford e construir uma nova arena do zero

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de março de 2025 às 14:10

Projeto do novo estádio do Manchester United Crédito: Manchester United/Foster + Parceiros/Divulgação

O fim de uma era se aproxima para o Manchester United. O clube confirmou os planos de demolir o histórico Old Trafford e construir um novo estádio do zero, com capacidade para até 100 mil pessoas. A previsão é que a nova arena custe nada menos que 2 bilhões de libras - cerca de R$ 15 bilhões - e seja entregue até 2031.>

O anúncio foi feito pelo clube nesta terça-feira (11). Um dos proprietários do United, Sir Jim Ratcliffe falou no ambicioso plano de fazer com que o estádio seja "o maior de futebol do mundo". A arena ficará ao lado do Old Trafford - que foi construído em 1910 e tem capacidade de 74 mil torcedores.>

"Hoje marca o início de uma jornada incrivelmente emocionante para a entrega do que será o maior estádio de futebol do mundo, no centro de um Old Trafford regenerado", anunciou Ratcliffe.>

"Nosso estádio atual nos serviu brilhantemente pelos últimos 115 anos, mas ficou para trás das melhores arenas do esporte mundial. Ao construir ao lado do local existente, seremos capazes de preservar a essência do Trafford, ao mesmo tempo em que criamos um estádio verdadeiramente de última geração", completou.>

O escritório de arquitetura Fosters + Partners ficará responsável pela obra. De acordo com o clube, a arena deve atrair mais 1,8 milhões de visitantes anualmente e movimentará até 7,3 bilhões de libras (R$ 55 bilhões aproximadamente) para a economia local.>

O Manchester United ainda não revelou como o projeto será financiado. Segundo o jornal inglês The Athletic, o clube considera vender os direitos de nomeação de sua nova casa para ajudar a pagar pela construção.>

