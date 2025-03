SAÚDE

Está sem dinheiro? Veja onde fazer mamografia e preventivo de graça em Salvador

Ação é para mulheres que possuem Credencial Sesc; entenda

Wladmir Pinheiro

Publicado em 23 de março de 2025 às 14:30

Sesc Crédito: Divulgação

Até o dia 11 de abril, a Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher está no estacionamento superior da Ferreira Costa, nos Barris, para oferecer atendimentos gratuitos à população. Estão sendo ofertados exames de mamografia e preventivo (cipatológico) para comerciárias e suas dependentes que possuam a Credencial Sesc atualizada. Os agendamentos podem ser feitos na recepção da Unidade Móvel ou pelo telefone (71) 99957-1673 e os atendimentos ocorrem de segunda a sexta, de 8h às 12h e de 13h às 17h, até o dia 11 de abril. Para os clientes interessados, também será possível fazer ou renovar a Credencial Sesc no local. >

As pacientes precisam apresentar cópia do Cartão do SUS, RG e CPF, além do comprovante de residência e da Credencial Sesc atualizada. Para a mamografia, mulheres de 50 a 69 anos ou a partir de 35 anos com histórico familiar de câncer da mama (mediante solicitação médica) podem agendar o atendimento. Já para os exames preventivos, os agendamentos podem ser feitos por mulheres que têm ou já tiveram atividade sexual, com idade entre 25 e 64 anos. “A nossa expectativa é realizar cerca de 1.200 exames, entre preventivos e mamografias”, comenta Beatriz Aguida, responsável pelas Unidades Móveis de Saúde do Sesc Bahia. >

A Unidade Móvel conta com consultório para realização dos exames, sala de mamografia com mamógrafo digital e negatoscópio, mesa ginecológica, banheiro adaptado, tenda externa com espaço multimídia para ações educativas, recepção e sala de espera, além de garantir acessibilidade para pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção. Ainda de acordo com Beatriz, “a Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher percorre o estado oferecendo exames gratuitos e orientações educativas às pacientes, garantindo mais acesso ao cuidado preventivo e reforçando a importância desse cuidado que é fundamental na detecção precoce de doenças como o câncer de mama e de colo de útero”, afirma. >