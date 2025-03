SAÚDE

Netinho descobriu câncer linfático após sentir forte dor nas costas: ‘Preferi manter tudo em sigilo’

Cantor estava se preparando para o Carnaval quando adoeceu



Millena Marques

Alô Alô Bahia

Publicado em 23 de março de 2025 às 17:22

Internado na UTI, Netinho cancela shows que faria no Carnaval Crédito: Reprodução

Diagnosticado com câncer no sistema linfático, o cantor Netinho descobriu a doença após sentir uma forte dor nas costas. O cantor teve dificuldade para caminhar e resolveu acionar o médico que o acompanha.>

Segundo o site do cantor, ele estava indo buscar os figurinos do Carnaval e cortar o cabelo quando teve o mal-estar, no dia 25 de fevereiro. Antes disso, Netinho fez sete shows entre janeiro e fevereiro.>

Após ser examinado pelo médico, Netinho foi orientado a cancelar os seus shows do Carnaval 2025, e a se internar no Hospital Aliança Star em Salvador. Ele recebeu alta na sexta-feira (21), e o seu diagnóstico foi mantido em sigilo.>

“Como não sou médico, preferi manter tudo em sigilo até a gora para evitar achismos e todo tipo de comentários daqueles que gostam de falar sobre o que não entendem. Respeito meus fãs, respeito aqueles que gostam de mim e do meu trabalho, e por causa disso, mantive e manterei afastados das minhas redes sociais os curiosos, fofoqueiros, futriqueiros e todos que gostam de falar e de dar pitaco sobre o que não entendem”, explicou o cantor, em um post no Instagram.>

O boletim médico do cantor foi divulgado no site oficial dele. “Netinho foi diagnosticado com um câncer do sistema linfático, denominado linfoma e está em acompanhamento onco-hematológico sob a coordenação da Dra. Glória Bonfim. O cantor segue em tratamento com suporte médico especializado”, diz o boletim assinado pela diretoria médica do Hospital Aliança Star.>

Câncer no sistema linfático>

O câncer no sistema linfático ou linfoma é o nome aos tumores malignos que se desenvolvem nos gânglios linfáticos (conhecidos como “linfonodos” ou “ínguas”). A doença é dividida em: linfomas de Hodgkin e os linfomas não Hodgkin. O boletim médico divulgado pelo Hospital Aliança Star não especifica qual tipo de linfoma o cantor está enfrentando.>

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), entre os sintomas mais comuns dos dois tipos de linfomas estão: febre, cansaço, suor noturno, perda de peso sem motivo aparente e coceira no corpo. Também há o aumento dos linfonodos no corpo, a depender de onde o câncer se manifeste.>

O Linfoma não Hodgkin tem cerca de 12 mil casos por ano no Brasil. Já o Linfoma de Hodgkin tem mais de 3 mil casos por ano, de acordo com o Inca (dados de 2022).>