FAMOSOS

Fátima Bernardes entrevista sogra do filho após diagnóstico de doença: 'Fiquei preocupada'

"A dor fisga e incomoda, dói todo o nervo", conta a sogra de Vinícius

Fernanda Varela

Publicado em 25 de março de 2025 às 12:57

Fátima Bernardes Crédito: Redes sociais

Fátima Bernardes, 62 anos, decidiu fazer uma entrevista com a advogada Paula Martins após receber um diagnóstico de doença. A mulher é sogra de Vinícius, um dos trigêmeos de Fátima. Ele namora com Thalita.>

“Eu fiquei preocupada quando a Paula me disse no final do ano passado que estava com herpes-zóster”, destacou a jornalista, explicando que chama Paula de ‘co-sogra’ e que acredita que ela teve a doença por questões emocionais.>

“Vou contar uma fofoca aqui. No Natal, nossos filhos, que moram na França, não puderam vir para o Brasil pela primeira por questões de trabalho e estudo e acho que isso deixou Paula bem abalada”, afirmou Fátima.>

Para ajudar a tirar as dúvidas da sogra do filho e de outras pessoas que passam pela doença, Fátima chamou Mariana Queiroz, dermatologista da L. A. Prime Medicina Integrativa e SPA, que explicou como detectar e cuidar do herpes-zóster.>

“A dor fisga e incomoda, dói todo o nervo, piora o sono do paciente. É uma dor de 0 a 10 que incomoda 7. Quando ficamos abaladas, nosso corpo produz mais cortisol, que é o hormônio que abaixa a imunidade e o vírus pode vir à tona”, explicou a médica.>

Fátima disse que ficou com medo de pegar a doença na época, pois encontrou Paula no Natal, mas a médica ressaltou que não é contagioso. “O herpes-zóster não é contagioso para passar herpes-zóster. Ele é contagioso para passar catapora. Toda pessoa que teve catapora pode ter herpes-zóster, pois já teve contato com o vírus. Cerca de 30% dos pacientes podem evoluir para complicações graves, como a dor que permanece nas lesões mesmo depois de elas irem embora. E de desenvolver doenças cardiovasculares e AVC até um ano depois de desenvolver a doença”, ressaltou a dermatologista.>

A doença>

A doença é causada pelo vírus varicela-zóster (VVZ), que é responsável pela catapora e pode ficar oculto no sistema nervoso da pessoa por anos ou décadas. Quando reativado, no entanto, traz consequências graves, que incluem a perda de visão, e, em alguns casos mais específicos, pode levar o paciente à morte.>