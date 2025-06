DEFESA

Após depoimento ao STF, Braga Netto pede para deixar a prisão

Ele está preso desde o ano passado nas instalações da Vila Miliar no Rio de Janeiro

Os advogados do general Braga Netto pediram nesta terça-feira (10) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a soltura do ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro.>