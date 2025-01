SÃO PAULO

Vereadora registra boletim de ocorrência contra rapper após receber ameaças

Ligada ao MBL, política propôs proibir contratação com dinheiro público de artistas que "fazem apologia ao crime"



Carol Neves

Estadão

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 08:04

Amanda Vettorazzo e Oruam Crédito: Reprodução

A vereadora Amanda Vettorazzo (União Brasil) registrou um boletim de ocorrência contra o rapper Oruam após ele publicar vídeos nas redes sociais com ofensas contra ela. A política diz que vem sofrendo ameaças após o episódio. >

A polêmica começou quando Amanda, ao divulgar um projeto de lei proposto pela coordenadora do Movimento Brasil Livre (MBL), sugeriu proibir contratação com dinheiro público de shows de artistas como Oruam, que na opinião dela promovem apologia ao crime, drogas e facções criminosas. >

Em resposta, Oruam publicou vídeos no Instagram ofendendo a vereadora, chamando-a de "doente mental" e "idiota". Em um dos vídeos, ele ainda compartilhou uma frase de um interlocutor, dizendo para "alguém comer ela", com Oruam repetindo a frase e completando com "Toma jack". O termo "jack", usado nas penitenciárias para se referir a um estuprador, gerou críticas, com o coordenador do MBL, Renan Santos, afirmando que Oruam estava incitando seus seguidores a agredir a vereadora.>

Amanda relatou, no boletim de ocorrência, ter recebido "milhares de mensagens" de fãs de Oruam com ameaças de morte e outros tipos de agressões. Ela compartilhou algumas dessas mensagens, como uma que dizia que ela "vai escutar o AK-47", e outra em que um homem segurava uma arma enquanto dançava ao som de músicas de Oruam. >

O rapper, por sua vez, usou sua mensagem nas redes sociais para afirmar que ele venceu mesmo tendo o mundo contra ele: "Sou revoltado mesmo, cresci sem pai, vc não sabe oq é ‘vencer’ com o mundo contra vc", e criticou a mídia, afirmando que "o traficante é o menor dos problemas". >

Em resposta ao episódio, Amanda e o MBL lançaram um site para incentivar parlamentares de outras cidades a adotar o modelo do projeto de lei contra a apologia ao crime em suas câmaras municipais. Renan Santos afirmou: "Nós começamos esse movimento contra a cultura do crime com a Amanda em São Paulo e agora queremos que vire uma prática em Câmaras Municipais ao redor do Brasil".>

Oruam é filho de Marcinho VP, um dos principais líderes do Comando Vermelho (CV). A ligação familiar com Marcinho VP tem gerado controvérsias. O rapper costuma demonstrar apoio ao pai. No Festival Lollapalooza, em São Paulo, no ano passado, o rapper subiu ao palco com uma camiseta pedindo por liberdade, com uma foto do pai estampada. No Instagram, ele explicou que sua manifestação no evento foi "só um desabafo de um menor que cresceu sem ter o seu pai perto". "Meu pai errou, mas está pagando pelos seus erros e com sobra. Não tentem tirar de uma pessoa o direito de reivindicar condições melhores para o seu pai, e nem de querer vê-lo em liberdade", ressaltou Oruam à época.>

Show cancelado em Salvador>

O Bloco Broder Loopi, apelidado como 'Bloco do Bruxo', anunciou nesta quarta-feira (22) o cancelamento da apresentação do rapper Oruam no Carnaval 2025, em Salvador. Filho de um dos líderes da facção Comando Vermelho (CV), Marcinho VP, o músico tinha sido confirmado como uma das atrações do cortejo. Em anúncio nas redes sociais, a organização declarou que o cancelamento foi por conta de uma incompatibilidade de agendas.>