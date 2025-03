TELEVISÃO

Diogo Almeida beija Dona Déa e canta em homenagem à mãe no ‘Domingão’; veja vídeo

Ex-BBB surpreendeu plateia ao beijar a mãe de Paulo Gustavo e se emocionou ao cantar paródia em homenagem a Vilma, que segue confinada no reality

O ator e ex-BBB Diogo Almeida protagonizou momentos inusitados durante sua participação no quadro “Fora da Casinha”, do Domingão com Huck, neste domingo (16). Além de apresentar a música Energia de Vilmoca, paródia de Energia de Gostosa, de Ivete Sangalo, ele aceitou um desafio inesperado e trocou um beijo técnico com Dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo. >

No palco do programa, Diogo apresentou Energia de Vilmoca, canção que viralizou nas redes sociais após ele homenagear sua mãe, que segue confinada no Big Brother Brasil 25. A performance contou com dançarinas e um telão exibindo imagens de Vilma correndo para atender ao Big Fone no reality.>