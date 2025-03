APROVADO?

Alexandre Nero revela tática para parecer mais magro na TV; entenda

Ator voltará às telinhas em remake de Vale Tudo

O ator Alexandre Nero, que interpreta o vilão Marco Aurélio no remake de ‘Vale Tudo’, foi entrevistado pela revista Quem nesta terça-feira (25) e conversou sobre a estreia da novela. Durante as chamadas na Globo, os fãs do artista comentaram nas redes sociais que ele está mais magro. Contudo, Nero afirma que não passa de truques. >

Em ‘No Rancho Fundo’, trama na qual interpretou Seu Tico Leonel, o veterano iniciou as gravações com um outro estilo: "A gente começou com as roupas mais largas, porque aquele cara era largado. Mas, no meio da novela, a mulher largou dele e começou uma coisa que ele tinha que ficar mais atraente para ela e aí falamos: 'então, vamos diminuir as roupas'", relembrou. >