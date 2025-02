ESTELIONATO

Rodrigo Faro é vítima de golpe após criminoso fingir ser advogado

Apresentador relatou situação nesta quinta-feira (20)

O apresentador Rodrigo Faro foi alvo de um golpe ao realizar uma videochamada com um estelionatário que fingiu ser seu advogado. Durante a ligação, ele exibiu seu extrato bancário após o ladrão solicitar o compartilhamento da tela do celular. Faro revelou a situação na última quinta-feira (20, no programa Fofocalizando, do SBT, e, até o momento, não há informações sobre eventuais prejuízos financeiros.>

A identidade do golpista ainda não foi descoberta, mas ele utilizou a imagem do advogado Lucas Collantoni, de Santos (SP), para cometer o crime. Durante a abordagem, o criminoso alegou que Faro teria vencido um processo judicial e deveria acessar sua conta bancária para conferir um suposto valor. >

As imagens divulgadas mostram um celular conectado à ligação com o aparelho do apresentador. No registro, é possível ver Faro entrando na sua conta bancária no Itaú Unibanco e exibindo o extrato, enquanto buscava pelo montante mencionado. >