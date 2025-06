DICA

Como cheirar bem o dia todo: 7 truques simples da Vogue para fixar seu perfume

Descubra truques simples para manter sua fragrância marcante do amanhecer ao anoitecer

Você já admirou alguém que sempre exala uma fragrância perfeita, nem fraca, nem exagerada? O segredo está na forma de aplicar o perfume. "A chave não está na quantidade, mas nos locais e no momento certos", como revela o guia de especialistas em fragrâncias. >

Com técnicas simples, é possível transformar seu ritual de beleza e garantir elogios como "Você cheira tão bem!". A seguir, confira dicas infalíveis para fixar seu aroma favorito por mais tempo.>

O melhor momento para aplicar perfume

Aproveite os minutos após o banho para borrifar sua fragrância. A pele levemente úmida absorve melhor as moléculas do perfume, garantindo maior duração. Esqueça o hábito de aplicar só na hora de sair – esse ajuste simples faz toda a diferença na intensidade do aroma.>