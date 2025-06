CLIMÃO

Jornalista diz ter sido humilhada por Alexandre Nero nos bastidores da Globo: 'Não é um cara legal'

Diana Sabadini relembra episódio desconfortável com o ator da Globo nos 'Melhores do Ano' e desabafa

Durante participação no podcast Pod Falando, a jornalista Diana Sabadini expôs um momento constrangedor que viveu ao entrevistar o ator Alexandre Nero, nos bastidores da premiação Melhores do Ano, exibida pela TV Globo. Segundo a repórter, o encontro com o intérprete de Marco Aurélio, da novela Vale Tudo, foi marcado por grosseria e desprezo.>

"Eu já estava entrevistando todo mundo, já nem ligava mais, estava acostumada. Aí me vem o Alexandre Nero. Falei: 'Nossa, você tá com tudo, ganhou de novo'. E ele olhou na minha cara e respondeu: 'Não estou com tudo. Estaria com tudo se não estivesse falando aqui com você'", contou Diana.>