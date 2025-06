NOVELA DAS 9

Confira o resumo completo do capítulo de 'Vale Tudo' desta quarta-feira (18)

Vilã intensifica jogo duplo, Raquel ameaça César e Bartolomeu vira alvo de polêmica entre familiares

O capítulo desta quarta-feira (18) de Vale Tudo mergulha ainda mais fundo nas tramas de manipulação, chantagem e disputas familiares. Maria de Fátima dá mais um passo em sua escalada de poder ao prometer ajudar Marco Aurélio), mas deixa claro que o empresário ficará em dívida com ela. >

Mais uma vez agindo nas sombras, Maria de Fátima descobre o código do cofre da pousada após Laís passar a informação para Raquel. Com isso, a vilã consegue colocar as mãos nos documentos confidenciais de Marco Aurélio, deixando claro que sua ambição não tem limites.>