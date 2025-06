APROVADO

Ney Matogrosso parabeniza estudante baiano por dança que viralizou: 'Criou sua própria performance'

Aluno do Salesiano se preparou por meses para a apresentação

Carol Neves

Publicado em 17 de junho de 2025 às 09:52

Yago Savalla foi elogiado por Ney Matogrosso Crédito: Reprodução

O cantor Ney Matogrosso elogiou a performance do jovem baiano Yago Savalla, 16 anos, que viralizou em uma apresentação escolar caracterizado como o artista, ao som de “Homem com H”. >

"O que eu mais gostei foi que você não me copiou, inspirado em mim criou a sua própria performance. PARABÉNS", escreveu o cantor em uma publicação nas redes sociais. >

O vídeo foi gravado durante uma festa junina do colégio Salesiano, foi publicado no Tik Tok e viralizou nas redes sociais. O artista chegou a republicar as imagens. >

A apresentação escolar deveria ser sobre as décadas de 1970 e 1980 e foi feita como parte de um projeto interdisciplinar de Humanas e Linguagens do Ensino Médio para o colégio Salesiano, em Salvador. Ao Diário do Nordeste, o adolescente disse que a ideia dele se caracterizar como Ney foi de colegas, e ele não hesitou em aceitar, sem temer preconceito. "Isso não me afetou, porque diferente dessa classe conservadora que temos no nosso país, eu sei diferenciar o que é arte e eu posso dizer, com toda a certeza, o que fiz é arte", afirmou o jovem estudante do 2º ano do Ensino Médio.>

Yago disse que ouviu a discografia de Ney e estudou vídeos antigos do artista para se preparar. Também foi algumas vezes ao cinema para assistir a biografia "Homem com H", que conta a história do cantor. >

Apresentação homenageou Ney Matogrosso 1 de 4

Ele celebrou a repercussão. "Me sinto feliz e ainda processando os acontecimentos, nunca imaginaria que isso um dia iria acontecer. Eu já faço isso há tanto tempo e agora finalmente todo o esforço valeu a pena. Todas as apresentações dançando Michael Jackson, todas as peças teatrais. Tudo finalmente valeu a pena".>