VIRALIZOU

Aluno de Salvador rouba a cena em apresentação como Ney Matogrosso

Vídeo foi repostado pelo artista

O jovem baiano Yago Savalla roubou a cena no final de semana e foi assunto nesta segunda-feira (16) depois de uma apresentação escolar em Salvador. Caracterizado como Ney Matogrosso, ele fez uma performance vibrante ao som de Homem com H, usando apenas uma calça branca de franjas, colar de pérolas e maquiagem dos tempos de Ney no Secos & Molhados.>

O vídeo, gravado durante uma festa junina do colégio Salesiano, foi publicado no Tik Tok e viralizou nas redes sociais. As imagens chegaram ao artista, que repostou nos Stories do Instagram.>