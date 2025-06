DICA

Homem com H: cinebiografia de Ney Matogrosso chega ao streaming

Drama é estrelado pelo ator pernambucano Jesuíta Barbosa

No elenco estão Jesuíta Barbosa (Ney), Rômulo Braga (que faz o pai do cantor), Hermila Guedes (a mãe), além de Davi Malizia, Jullio Reis (que faz Cazuza), Bruno Montaleone, Mauro Soares, Bruno Parmera, Jef Lyrio e Augusto Trainotti.>

O drama traz curiosidades como o dia em que o cantor recebeu censores nu, no camarim, após um show em Recife (PE); a relação turbulenta com o pai; o apoio da mãe; a bissexualidade; o namoro com Cazuza, com quem namorou por apenas três meses; e a vida boêmia no Rio de Janeiro.>