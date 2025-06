ARTE

Estudante de Salvador que viralizou como Ney Matogrosso revela próxima inspiração; veja vídeo

Aluno de 16 anos do Colégio Salesiano comentou repercussão nacional de performance

O estudante Yago Savalla, de 16 anos, gravou um vídeo onde comentou a repercussão nacional de sua performance inspirada no cantor Ney Matogrosso e elogiado pelo próprio artista da MPB . No vídeo compartilhado pelo Salesiano, colégio de Yago, o jovem revela sonhos em seguir carreira na arte e ainda elegeu outra performance que gostaria de ter a oportunidade de fazer: dançar Michael Jackson.>

“Quero seguir com o cinema, mas também com a carreira artística de dançar. Dançar Michael [Jackson], que sempre foi uma referência gigante para mim desde a infância. Desde os três anos de idade eu danço Michael. Sempre estudei a vida dele. Quero muito seguir nesse meio artístico e estou muito grato por tudo isso que está acontecendo agora”, celebrou Yago. >

O aluno do Salesiano deu detalhes do processo criativo por trás da performance. Segundo ele, a preparação durou cerca de dois meses e envolveu um mergulho na obra do homenageado. “Estou alimentando essa conquista. O processo criativo até que foi um pouco longo. Demorei dois meses estudando, vendo vídeos antigos, shows ao vivo. Tive algumas idas ao cinema para assistir à cinebiografia. Muitas das referências da apresentação vieram do filme e, principalmente, de assistir e estudar os movimentos dele, além de escutar muitas músicas”, detalhou o adolescente. >

Desde pequeno, Yago é envolvido com atividades artísticas na escola. Ele ingressou no colégio ainda no quarto ano e passou por projetos como o “Literatura Mágica”, “Literatura Viva” e “Paixão de Cristo”, até chegar à apresentação que ganhou destaque nas redes. “Sempre fui muito ligado à arte. E agora essa apresentação viralizou. Estou muito feliz com isso”, disse, ainda no vídeo em que garante que pretende seguir nas artes, seja no Cinema, seja na Dança. >