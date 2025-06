ACIDENTE

Equipe de Bolachinha atualiza estado de saúde do humorista após cirurgia

Artista foi internado em São Paulo após cair em buraco durante gravação de programa

O humorista cearense Paulo Sergio Miranda de Barros, conhecido como Bolachinha, sofreu um acidente ao cair em um curado durante a gravação do programa da Record "Acerte ou Caia" nesta segunda-feira (16). No momento, ele acabou fraturando uma das pernas e precisou ser hospitalizado em São Paulo.

Comandado por Tom Cavalcante, o objetivo do programa é fazer com que participantes respondam a perguntas a fim de não caírem em locais destinados a isso. Mesmo caindo sentado no local, ao levantar, o humorista teve uma lesão em um das pernas.