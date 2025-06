NOVELA

'Dona de Mim': Vanderson fica cara a cara com a filha Sofia

Rosane Svartman prepara fortes emoções para os próximos capítulos da novela das sete da Globo

Elis Freire

Publicado em 17 de junho de 2025 às 19:31

Vanderson e Sofia em Dona de Mim Crédito: Reprodução

Nos capítulos de " Dona de Mim" muitas emoções foram preparadas por Rosane Svartman. Vanderson (Armando Babaioff) viverá um dos momentos mais impactantes da trama ao finalmente ficar cara a cara com a filha Sofia (Elis Cabral).>

O encontro da protagonista mirim com o pai biológica se dará por conta de uma ação judicial envolvendo o reconhecimento de paternidade. A Justiça determinará que os possíveis pais da menina compareçam ao laboratório para um novo exame de DNA.>

Enquanto aguarda o procedimento, Sofia pede um pouco de água e Leo (Clara Moneke), sua babá, que se afasta da sala. É neste breve momento que Vanderson se aproximará da garotinha. Ao vê-la de perto, ele ficará visivelmente abalado. O golpista se abaixará e encarará a menina. “Você deve ser a Sofia. Você sabe quem eu sou? Eu sou o seu papai”, dirá ele.>

Sofia ficará chocada com com informação e responderá com inocência: “O meu outro pai?”. Vanderson apenas confirma com a cabeça, encantado pela semelhança da criança com Ellen (Camila Pitanga), mãe da menina.>

Ao voltar com a água, Leo flagra a aproximação de Vanderson e se desespera. “Sofia! Já te ensinei a não falar com estranhos”, grita a babá, correndo até a menina para afastá-la do homem. Sofia se esconde atrás dela, assustada com a atitude do homem. Vanderson argumenta “Um pai não é um estranho pra própria filha”.>