DIA DOS NAMORADOS

Qual flor dar no Dia dos Namorados? Veja os significados e escolha o buquê ideal

Descubra o que cada flor simboliza e como surpreender o seu amor com o arranjo certo

Com a chegada do Dia dos Namorados, escolher o presente ideal pode ser um desafio e nada combina mais com essa data do que flores. Mas você sabia que cada flor carrega um significado diferente? Saber o que cada espécie representa pode transformar um simples buquê em uma verdadeira declaração de sentimentos. >