PRATICIDADE

Novo truque ensina a descongelar alimentos no micro-ondas de forma muito mais eficiente

Descubra o truque infalível para descongelar comida de forma uniforme e segura no micro-ondas

"A temperatura do produto vai subindo até alcançar os vinte ou vinte e cinco graus da cozinha, um verdadeiro paraíso para que as bactérias revividas se multipliquem livremente", explica. Por isso, o micro-ondas pode ser uma solução rápida e segura, desde que você siga algumas regras. >

O truque do copo de água para um descongelamento perfeito

Você já percebeu que, ao descongelar algo no micro-ondas, as bordas ficam quentes enquanto o centro permanece congelado? Isso acontece porque as moléculas de água em estado sólido não absorvem as ondas do micro-ondas da mesma forma que em estado líquido. >