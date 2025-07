DISPUTA ENTRE IRMÃOS

Dona Jacira se posicionou a favor de Fióti em briga com Emicida; relembre

Escritora e artista plástica morreu nesta segunda-feira (28), aos 60 anos

Mãe do rapper Emicida e do cantor e empresário Evandro Fióti, Jacira Roque de Oliveira morreu nesta segunda-feira (28), aos 60 anos . Escritora e artista plástica, ela lutava há mais de duas décadas contra o Lúpus, fazia hemodiálise há mais de 25 anos e estava hospitalizada na capital paulista. A causa da morte, porém, não foi informada.>

Em abril deste ano, Dona Jacira chamou a atenção ao se manifestar publicamente após os dois filhos famosos anunciarem publicamente o fim da parceria empresarial e artística, que terminou de maneira litigiosa. Na época, ela saiu em defesa de Fióti, que enfrentava acusações do irmão sobre supostos desvios de R$ 6 milhões do Laboratório Fantasma , fundada pelos dois há quase 16 anos. Um processo ainda corre na 2ª Vara de Empresarial e Conflitos de Arbitragem de São Paulo.>

"As hienas nos rondam, querem nossa queda. Mas não conseguirão. Fióti, sua dor é nossa dor. Quando a injustiça se instala, com todo respeito ao jurídico, as mediações de conflitos e estratégias para restabelecer a ordem é muito importante. Porém eu, Dona Jacira, digo que a maldição lançada em forma de calúnia deve ser retirada. Pela boca que a lançou. Antes que seja tarde", escreveu, na época.>