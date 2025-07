LUTO

Mãe de Emicida e Evandro Fióti, Dona Jacira morre aos 60 anos

Escritora e artista plástica lutava há mais de duas décadas contra o Lúpus

Mãe do rapper Emicida e do cantor e empresário Evandro Fióti, Jacira Roque de Oliveira morreu nesta segunda-feira (28) aos 60 anos, em São Paulo. Conhecida como Dona Jacira, ela estava hospitalizada na capital paulista. A morte foi confirmada ao site da revista Marie Claire por amigos da família. A causa não foi divulgada até o momento. Ela também deixa as filhas Katia e de Katiane.>