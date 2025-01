RELACIONAMENTO SAUDÁVEL

Juntos há 7 anos, Aghata Moreira revela que relação com Rodrigo Simas não tem rótulos

Atriz e ator estão juntos desde 2018, mas são amigos há mais tempo

"Pensamos em continuar deste mesmo jeitinho, compartilhando a vida com amor, respeito e companheirismo. O respeito não é maior ou menor de acordo com o nome que se dá a uma relação. No começo do nosso namoro, estávamos ainda nos entendendo, naquela fase em que muita coisa é novidade. Antes de nós mesmos definirmos o que estávamos vivendo, as pessoas já pediam um nome para a relação. E eu fui honesta, dizendo que ainda não haviam rótulos", contou.