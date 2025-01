FAMOSOS

Agatha Moreira fala da bissexualidade de namorado Rodrigo Simas: 'Chamam de gay enrustido'

Atriz revelou que pessoas achavam que ela não sabia da sexualidade do ator

A atriz Agatha Moreira falou sobre o relacionamento de anos com o também ator Rodrigo Simas. Ele, que é bissexual assumido, sempre é alvo de críticas, segundo a namorada.>

"A bissexualidade ainda é um tabu. É muito louco como as pessoas achavam que eu não sabia. Fiquei um pouco impressionada ao perceber que talvez falte diálogo nas relações delas. A bissexualidade ainda é muito invisibilizada, acompanhada por falas do tipo: "Está indeciso, não sabe o que quer, é gay enrustido, está com ela só de fachada". E eu penso: "Nossa, estamos há seis anos de fachada, é impressionante". Já é difícil manter o réu primário numa relação de amor verdadeiro, imagina seis anos de fachada (risos)", disse em entrevista ao O Globo.>