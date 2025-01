FAMOSOS

53kg mais magro: João Gordo vira vegetariano e abandona videogame, cigarro e álcool

Veja o que fez o músico despertar

João Gordo mudou radicalmente seu estilo de vida. Abriu mão do cigarro, do álcool e das intermináveis horas sentado em frente ao seu videogame e decidiu praticar atividade física. Hoje, 53 kg mais magro, ele explica a virada de chave na sua vida. 'Se seguisse assim, ia morrer logo', disse à revista GQ.>

O alerta veio em 2022, quando ele precisou usar uma bengala para se apresentar no Rock in Rio. "Fiz 60 anos e percebi que precisava mudar. Meu objetivo agora é viver de forma leve nos próximos 10 anos", afirmou. >

Segundo o músico, ele aderiu à dieta Pronokal, que é cetogênica de baixa caloria com foco em consumo de proteínas. Ele também deixou de consumir álcool e chegou a utilizar Ozempic. "Em menos de um ano, perdi quase 40 kg. Quando comecei a emagrecer, decidi que era hora de me mexer e comecei no boxe", contou ele, que faz aula duas vezes na semana.>