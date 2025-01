SUSTO NA PLATEIA

Patti Smith desmaia em show em SP e deixa o palco em cadeira de rodas

Cantora foi socorrida por equipe médica e voltou ao palco para anunciar o cancelamento do show

A cantora norte-americana Patti Smith desmaiou durante sua apresentação em São Paulo na noite desta quarta (29). Patti saiu de cadeira de rodas do palco ao ser socorrida. Ela declamava o terceiro poema do concerto quando caiu por cima do suporte de leitura que estava a sua frente. >