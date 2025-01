JULGAMENTO EM ANDAMENTO

A$AP Rocky pode ficar 20 anos preso por atirar em homem; entenda

O marido de Rihanna está enfrentando um julgamento por agressão e porte de arma

O julgamento do artista de 36 anos começou na última sexta-feira (24), mas o processo ainda deve durar mais duas semanas, segundo o TMZ. O responsável pela sentença é o juiz Mark S. Arnold, que determinou que as sessões poderiam ser filmadas.

O rapper negou a acusação repetidas vezes. De acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles à época, A$AP Rocky atirou em Terell Ephron, um suposto amigo, também rapper, conhecido como A$AP Relli, do lado de fora do hotel. Ephron sofreu ferimentos leves. O rapper teria fugido a pé, com outros amigos, após o disparo.