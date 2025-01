LUTO

Cantora e atriz, Marianne Faithfull morre aos 78 anos

Namorada de Mick Jagger na década de 1960, inglesa era conhecida por sucessos como 'As Tears Go By'

Elis Freire

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 16:14

Marianne Faithfull Crédito: Shutterstock

A cantora e atriz Marianne Faithfull morreu nesta quinta (30), aos 78 anos. O anúncio foi feito em comunicado do seu porta-voz. Nascida no Reino Unido, Mariana era conhecida por sucessos como "As Tears Go By".>

"É com profunda tristeza que anunciamos a morte da cantora, compositora e atriz Marianne Faithfull. Marianne faleceu pacificamente em Londres hoje, na companhia de sua amorosa família.Ela fará muita falta”, disse o comunicado.>

Marianne já tinha sofrido de vários problemas de saúde aos longos dos anos, como bulimia, câncer de mama e enfisema causados ​​por décadas de tabagismo. Em 2020, a artista contraiu Covid-19 e teve sintomas graves. Os médicos não esperavam que ela sobrevivesse, mas ela se recuperou, lançando seu 21º álbum, She Walks in Beauty, um ano depois.>

Nascida em Hampstead em dezembro de 1946, a cantora chegou ao top 10 do Reino Unido em 1964, além de ter protagonizado papeis principais em filmes como "The Girl On A Motorcycle", de 1968. Nos anos 2000, fez parte do elenco de "Maria Antonieta" e "Irina Palm". No teatro, atuou em peças como "Three Sisters", "Hamlet" e "The Seven Deadly Sins", em 2012.>