BBB25

Vitória Strada discute com Mateus ao vê-lo dançar com sister na festa: 'Respeita um pouquinho'

Atriz ficou chateada com o amigo no after da festa desta quarta (29)

Elis Freire

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 15:58

Vitoria Strada discute como amigo Mateus Pires Crédito: Reprodução / Globoplay

A atriz Vitória Strada reclamou com a sua dupla no BBB25, Mateus Pires , após ver o melhor amigo dançando com a adversária Eva na madrugada durante o after do show desta quarta (29). Sem citar nomes, a global deixou claro que não gostou de ver o arquiteto com a sister, que surpreendeu a casa após criticar aliadas de Vitória como Gracyanne Barbosa e Camilla.>

""E, aí, eu olho para o lado e você está... Pô, Mateus, respeita um pouquinho do momento". Eu virei as costas, você estava dançando e tal. Por que te trata como se nada tivesse acontecido, super de boa, e eu, que cheguei para conversar, não? Você entende?", reclamou Vitória.>

Mateus pediu desculpas, mas alegou que não tinha como evitar a situação. "Amiga, desculpa, cara. Ela veio me puxar para dançar, eu não vou, tipo, sair. Você entendeu? Desculpa, eu não quero te deixar brava com isso”, pontuou.>

"Eu não estou falando para tratar ninguém mal", rebateu ela. "Se elas vêm me puxar para dançar, eu não vou falar assim: 'Pô, valeu'", insistiu o brother.>

O arquiteto disse ainda ter visto Vitória próxima a Eva e pensou que as duas haviam conversado sobre as falas durante o almoço especial transmitido para a toda a casa na tarde desta quarta (29). "Eu achei que ela fosse trocar uma ideia com você. Não trocou?", perguntou.>