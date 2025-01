'É UM VÍCIO'

Léo Picon revela detalhes de jornada sem sexo: ‘Quero sentir os benefícios da retenção seminal’

O irmão de Jade Picon escreveu um texto nesta quarta (30) onde contou sobre o seu processo de celibatarismo

Elis Freire

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 14:30

Leo Picon Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O influenciador Leo Picon, de 28 anos, revelou na tarde desta quinta-feira (30) os detalhes do seu processo de celibato - ele tem tentando ficar pelo menos um mês sem sexo. Leo escreveu um texto no X (antigo Twitter), onde explicou que a decisão foi tomada por conta de uma reflexão de um artigo que leu sobre retenção seminal, que é a prática de não ejacular. >

Desde o início do ano, Léo tem tentado abrir mão dos prazeres da carne. A jornada, porém, tem sido desafiadora. "Decidi entrar em um celibato e dias parecem semanas. Essa decisão surgiu quando li um artigo sobre retenção seminal e seus benefícios. Primeiro tentei transar sem ejacular. Foi bem maneiro. Mas meu saco ficou doendo muito. Parecia que eu ia perder ele. Aí eu desisti dessa ideia. Exigiu muita concentração e me gerou dores fortes no saco. Voltei a minha vida normal", explicou Léo.>

O influenciador chegou a relatar que no início tentou parar de ejacular e sentiu fortes dores no saco. "Fiquei com essa reflexão e voltei para meu hotel na direção contrária de todos que estavam comigo e pensei: 2025 vou mudar meus hábitos em relação ao sexo. Não posso mais viver assim. Dormi e 06:30AM aparece dentro do meu quarto uma P*TA DE UMA GOSTOSA querendo transar comigo antes de ir embora de Noronha. Assim mesmo. Eu acordei e vi a cena, e eu geralmente acordo de pau duro. Então a matrix que eu tentei fugir veio me buscar", relatou.>

Batizado de "matrix do sexo" por Picon, ele disse que essa suposta condição é mais do que o ato sexual, é onde pessoas ficam "sem rumo" e querem apenas ter sexo pelo sexo. Segundo ele, essa prática sem nenhum tipo de conexão desperdiça a energia corpórea da pessoa.>

"Aí no início do ano fiquei observando o que batizei de: A matrix do sexo. Uma matrix onde as pessoas ficam presas no objetivo de transar. Muito do que elas fazem é com esse objetivo, dispersam a energia e foco num objetivo que muitas vezes fracassam, mas que quando conquistado não as leva a lugar nenhum", revelou o jovem. >