DIA DA VISIBILIDADE TRANS

Você sabia? Filha trans de Elon Musk não tem relação com o pai que considera 'nojento' e 'sexista'

Com posicionamentos políticos divergentes, Vivian Jenna Wilson já foi atacada pelo próprio pai. A filha do bilionário decidiu que vai deixar os Estados Unidos após eleição de Trump

Elis Freire

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 20:22

Vivian Jenna Wilson e pai ElonMusk Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Filha de Elon Musk, a jovem trans Vivian Jenna Wilson não mantém mais uma relação com o pai biológico. Vivian, que já teve identidade de gênero atacada por Musk - o homem mais rico do mundo - defende posicionamentos divergentes do patriarca. Ela classifica o novo dono do X como “ausente”, "cruel”, “nojento” e “sexista”. Os dois cortaram relações em 2022. >

De acordo com biografia lançada recentemente sobre o bilionário, um dos motivos do afastamento entre os dois é os comentários transfóbicos de Musk. Elon Musk, abertamente contra ações afirmativas para a população LGBTQIAP+, também já defendeu que os termos “cisgênero” e “cis” fossem considerados calúnia na plataforma que detém.>

Já Musk, defende que o afastamento aconteceu por divergências políticas com Vivian, que considera uma “comunista completa”. “Ela ultrapassou o socialismo para se tornar uma comunista completa e acredita que qualquer pessoa rica é má. Fiz várias tentativas de aproximação, mas ela não quer estar comigo”, explicou o bilionário.>

Em entrevista recente ao psicólogo canadense Jordan Peterson, o dono da Tesla e da SpaceX disse que Vivian, a quem se refere no masculino, teria sido “morto pelo vírus woke". “Woke” é uma expressão usada para se referir a pessoas alinhadas com pautas liberais ou de esquerda.>

História de vida

Nascida em 2004, Vivian Jenna Wilson oficializou a alteração de seu nome nos registros legais, removendo o sobrenome paterno e adotando o sobrenome de solteira da mãe, Justine Wilson. A escritora foi casada com o bilionário por oito anos. As informações são de documentos do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, divulgados pelo TMZ.>

De acordo com o “The Wall Street Journal”, Musk descobriu sobre a transição de gênero da filha através de uma mensagem enviada por sua filha à cunhada: “Ei, eu sou trans e agora meu nome é Jenna”, viu o empresário.>

Vivian tem um irmão gêmeo, Griffin; os dois foram concebidos por fertilização em vitro, após o casal Elone Justine sofrer a perda de um filho com síndrome da morte súbita infantil. Vivian também tem irmãos trigêmeos, Damian, Saxon e Kai, que nasceram em 2006, e dois meios-irmãos, X A-Xii e Exa Dark Siderl Musk, filhos de Musk com a cantora Grimes.>

Decisão após eleição de Trump

A jovem filha transgênero do bilionário Elon Musk afirmou que deixará os Estados Unidos após a vitória presidencial de Donald Trump divulgada em 6 de novembro. Nas redes sociais, ela comentou que não vê futuro no país norte-americano. A jovem também chegou a defender que os EUA são um local perigoso para a comunidade LGBTQIAP+.>

"Eu pensei nisso por um tempo, mas ontem confirmou para mim. Não vejo meu futuro nos Estados Unidos", escreveu Vivian no Threads, logo após o anúncio do retorno de Trump à Casa Branca. O republicano obteve mais de 276 votos no colégio eleitoral numa disputa contra a democrata Kamala Harris.>

"Mesmo que ele [Donald Trump] fique no cargo por apenas quatro anos, mesmo que as regulamentações antitrans magicamente não aconteçam, as pessoas que votaram voluntariamente nisso não irão a lugar nenhum tão cedo", comentou Vivian.>

A menina publicou ainda uma indireta ao pai, um dos principais apoiadores e financiadores da candidatura republicana. "Observar os membros crescidos da minha ex-'família' na esfera da mídia/Twitter recentemente me deixa feliz por não ter desenvolvido minha pré-disposição genética de aparentemente não ter a p*rra de uma coluna vertebral", disparou sobre o pai. >