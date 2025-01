ANO DIFERENTE

Mãe de Lexa revela tradição quebrada por conta de estado de saúde da filha

Darlin Ferrattry desabafou sobre a filha grávida, que segue internada em São Paulo. Segundo último boletim, o quadro é estável

Darlin Ferrattry compartilhou um relato emocionante nas suas redes sociais, onde revelou que este ano a tradição de curtir o carnaval ao lado da sua filha Lexa será quebrada por conta do estado de saúde da cantora hospitalizada. Internada em São Paulo há uma semana com sintomas de pré-eclâmpsia , o último boletim divulgou que a funkeira está estável, apesar dos riscos da complicação para o bebê e a mãe . >

A mãe de Lexa resgatou uma foto das duas na Unidos da Tijuca para parabenizar um amigo. No texto, Darlin desabafou sobre o momento difícil enfrentado pela filha aos 6 meses de gravidez. A cantora desfilaria como rainha de bateria da escola de samba no carnaval deste ano. >

"Todos os anos essa foto se repete, mas este ano não se repetirá porque minha filhinha está hospitalizada. Escolhi essa imagem por estar ao lado da minha filha, onde você está sempre feliz ao ver seu sorriso. Você faz parte dos melhores momentos das nossas vidas, @pedrooagah, te amamos muito. Desejo a você saúde e muito amor neste dia. Feliz aniversário!", escreveu a empresária de 46 anos nos stories do Instagram.>

Grávida de Sofia, sua primeira filha com Ricardo Vianna, Lexa segue internada na Unidade Semi-Intensiva do Hospital e Maternidade Santa Joana, na Zona Sul de São Paulo, com um quadro de pré-eclâmpsia precoce.>